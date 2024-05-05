Каир, 5 мая, 2024, 05:37 — ИА Регнум. Первый день переговоров между Израилем и палестинским движением ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа и возвращении заложников0 завершился безрезультатно. Об этом 5 мая сообщил телеканал CBS News со ссылкой на представителя ХАМАС.

Иван Шилов ИА Регнум ЦАХАЛ и ХАМАС

Первый раунд переговоров состоялся в Каире в субботу, 4 мая, через египетских посредников.

«Делегация ХАМАС прибыла в субботу в Каир для участия в продолжающихся переговорах с Израилем о прекращении огня… Субботние переговоры завершились безрезультатно», — говорится в материале.

При этом ранее сообщалось, что ХАМАС на переговорах в Каире в рамках первого этапа договорённостей об урегулировании конфликта согласилось освободить 33 заложника, удерживаемых в секторе Газа.

Новый раунд переговоров состоится в воскресенье. При этом отмечается, что Израиль до сих пор не направил в Каир свою делегацию и потребовал от палестинского движения принять последнее предложение.

Как передавало ИА Регнум, в конце апреля Израиль направил ХАМАС новое предложение о временном прекращении огня, предусматривающее освобождение заложников. По данным телеканала CNN, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начнёт крупномасштабное вторжение в Рафах на юге секторе Газа, если ХАМАС отвергнет это предложение. В Рафахе укрывается более 1 млн палестинских беженцев, вынужденных покинуть свои дома после начала военной операции ЦАХАЛ на территории анклава.