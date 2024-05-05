Нижний Новгород, 5 мая, 2024, 21:11 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» сыграл вничью с московским «Спартаком» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 0:0.

ФК «Пари Нижний Новгород»

«Пари НН» провёл первый матч под руководством сербского тренера Саши Илича. Нижегородский клуб прервал серию из шести поражений. В последний раз команда набирала очки 9 марта, когда обыграла казанский «Рубин» на выезде со счётом 1:0.

«Спартак» продлил до шести матчей серию без поражений под руководством исполняющего обязанности главного тренера Владимира Слишковича во всех турнирах.

На сегодняшний день «Пари НН» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 29 очков после 27 матчей. «Спартак» идёт на четвёртом месте с 43 очками.

Как сообщало ИА Регнум, 4 мая «Пари НН» назначил Илича на должность главного тренера. Срок контракта в клубе не уточнили. Он сменил на этом посту Сергея Юрана, которого отправили в отставку 29 апреля.

Юран возглавлял команду в течение года. Под его руководством «Пари НН» сыграл 43 матча во всех турнирах, 13 раз выиграв, 24 раза проиграв и шесть раз сыграв вничью.