* * — экстремистская и террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Майкоп, 5 мая, 2024, 20:44 — ИА Регнум. Майкопский городской суд постановил арестовать двух подростков, обвиняемых в участии в международном движении «М. К. У.» (экстремистская и террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщила 5 мая объединенная пресс-служба судов Адыгеи.

maikopsky. adg. sudrf.ru

Как установило следствие, арестованные не позднее января 2024 года вступили в эту организацию, активно участвовали в её акциях, а также вели вербовку в её ряды в ходе бесед со знакомыми. Они также завели Telegram-канал, где пропагандировали движение.

Следствие настаивало на аресте, указывая на тяжесть преступления и особенности задержанных. Защита просила другую меру пресечения.

«Исследовав доводы сторон, материалы следствия, личности обвиняемых, суд пришёл к выводу о наличии достаточных оснований для удовлетворения ходатайств следственного органа», — говорится в сообщении.

Суд арестовал обоих подростков до 1 июля 2024 года. Их обвиняют по статьям 205.2 и 205.5 УК РФ, предусматривающим ответственность за пропаганду терроризма и участие в террористической организации.

Как сообщало ИА Регнум, 4 мая в Ставропольском крае арестовали трёх подростков, которые сожгли Новый Завет. Они выложили в Интернет видео, как сжигают священную книгу и комментируют процесс. Следственный комитет возбудил в связи этим уголовное дело.

В апреле суд арестовал двух подростков из Волжского Волгоградской области, обвиняемых в подготовке теракта. Перед этим в городе сообщили о задержании двух членов ячейки проукраинской группировки National-Socialism / White Power (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). По информации правоохранителей, злоумышленники планировали совершить резонансный теракт.