Ставрополь, 4 мая, 2024, 15:48 — ИА Регнум. Трёх подростков, которые публично сожгли Библию в Ставропольском крае, арестовали. Об этом 4 мая сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

СУ СК России по Ставропольскому краю

«По ходатайству следователя СК России трое молодых людей, оскорбивших религиозные чувства верующих, заключены под стражу», — сообщили в ведомстве.

Двум фигурантам предъявили обвинение в оскорблении религиозных чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК РФ) и хулиганстве (ч. 2 ст. 213). Третьему предъявят обвинение в ближайшее время.

В СК отметили, что продолжают работу по сбору и закреплению доказательной базы.

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Как передавало ИА Регнум, Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с сожжением Библии тремя молодыми людьми. Инцидент произошёл в Новоалександровске на Ставрополье. Молодые люди сожгли Новый Завет в мангале, установленном во дворе частного дома, сняли процесс на видео и опубликовали в Сети.

Позднее глава региона Владимир Владимиров опубликовал видео с извинениями молодых людей, устроивших сожжение Библии. Двое принесли извинения людям, чьи чувства они задели. Губернатор пояснил, что попросить прощения важно, но словами уже не отменить деяние. По его мнению, молодые люди своим поступком испортили жизнь и себе, и своим семьям.