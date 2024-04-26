Волжский, Волгоградская область, 26 апреля, 2024, 12:32 — ИА Регнум. Двое 17-летних подростков из Волжского Волгоградской области, обвинённые в подготовке теракта, арестованы на два месяца, сообщили 26 апреля в следственном управлении СК по региону.

Кадр из видео

В качестве меры пресечения избран стандартный срок ареста, рассказали РЕН ТВ в пресс-службе управления. Собеседник пояснил, что мера пресечения всегда избирается на два месяца, потом продлевается при необходимости.

Как передавало ИА Регнум, сотрудники ФСБ ранее задержали в Волжском двух членов ячейки проукраинской террористической организации National-Socialism/White Power (NS/WP) (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Фигуранты дела признались, что, разделяя идеи расового и религиозного превосходства, установили связь с главарями группировки, находящимися на Украине, и получили инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3884716" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

С марта по ноябрь 2023 года по указанию украинских кураторов задержанные повредили 16 автомобилей с символикой поддержки СВО, отмечалось в сообщении. В качестве следующих объектов террористических устремлений обвиняемые выбрали отдел полиции в Волжском, местный военкомат, а также пункты общественного питания и места массового скопления людей, сообщила служба.

Сотрудники ФСБ нашли в компьютере одного из задержанных членов террористической организации таблицу с предлагаемыми кураторами расценками за диверсии на территории России, проинформировало также ФСБ.