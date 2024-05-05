Дегтярск, Свердловская область, 5 мая, 2024, 20:12 — ИА Регнум. Режим чрезвычайной ситуации ввели в городе Дегтярске Свердловской области из-за снегопада. Об этом 5 мая сообщила пресс-служба городской администрации.

Павел Лисицын /РИА Новости

«На территории города с 4 мая 22:40 введён режим «Чрезвычайная ситуация». Проводятся все необходимые мероприятия по снижению рисков для жизнедеятельности населения», — сообщили в мэрии.

Отмечается, что работы по восстановлению электро–, тепло — и водоснабжения ведут в круглосуточном режиме. Городские службы продолжают расчистку улиц от снега и поваленных деревьев.

Кроме того, в городе приостановили образовательный процесс в школах и детских садах.

Как сообщало ИА Регнум, мощный снегопад накрыл ряд российских регионов. В Свердловской области 3 мая начался ледяной дождь, перешедший в сильный снег. В регионе произошли аварии на электросетях. Частично перекрыли автотрассы, отменили часть автобусных маршрутов, на федеральной трассе Пермь — Екатеринбург образовался многокилометровый затор.

Из-за этого в екатеринбургском аэропорту Кольцово 4 мая и утром 5 мая задержали 70 авиарейсов. Кроме того, в Екатеринбурге отменили репетицию парада в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне.