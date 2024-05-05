Екатеринбург, 5 мая, 2024, 04:08 — ИА Регнум. Количество задержанных авиарейсов в екатеринбургском аэропорту Кольцово достигло 70, в связи с сильнейшим снегопадом. Информация об этом размещена 5 мая на онлайн-табло воздушной гавани.

Алексей Колчин ИА REGNUM Снегопад в Екатеринбурге

Аномальный снегопад, накрывший Свердловскую область, стал причиной задержки 69 авиарейсов 4 мая и ещё одного утром 5 мая. Серьёзнее других от графика отклонился рейс Екатеринбург — Москва авиакомпании «Аэрофлот». Вылет был назначен на 20:50 по местному времени 4 мая, а состоялся в итоге лишь 5 мая в 02:55 по местному времени.

При этом авиарейс Екатеринбург — Москва авиакомпании «Аэрофлот», назначенный на 07:00 местного времени 5 мая, отменили.

Мощный майский снегопад накрыл ряд российских регионов. В Свердловской области 3 мая начался ледяной дождь, перешедший в сильный снег. В регионе произошли аварии на электросетях, частично перекрыты автотрассы. Отменена часть автобусных региональных маршрутов, на федеральной трассе Пермь — Екатеринбург образовался многокилометровый затор.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Екатеринбурге из-за снегопада отменили репетицию парада в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне.