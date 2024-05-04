Екатеринбург, 4 мая, 2024, 13:00 — ИА Регнум. Репетицию парада в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне в Екатеринбурге отменили из-за сильного снегопада. Об этом 4 мая сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Донат Сорокин/ТАСС

«В связи с погодными условиями было принято решение не проводить сегодня тренировку [парада Победы]», — привело слова представителя пресс-службы Ura.ru.

Отмечается, что последняя репетиция парада Победы в Екатеринбурге должна пройти 7 мая.

Как сообщало ИА Регнум, 3 мая министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу рассказал, что в главном параде Победы в Москве задействуют свыше 9 тыс. человек. Глава ведомства уточнил, что в составе пешей колонны по Красной площади 9 мая пройдут полки, батальоны и роты по видам и родам войск, расчёты от суворовских, нахимовских, кадетских и музыкального училищ, участники СВО, юнармейцы, женщины-военнослужащие, казаки и сводный военный оркестр.

В посольстве Лаоса 4 мая сообщили, что президент республики Тхонглун Сисулит посетит Россию, чтобы 9 мая принять участие в параде Победы. Президент Владимир Путин 3 мая обсудил по телефону с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном совместное участие в праздновании Дня Победы в Москве.

На Тверскую улицу в Москве 2 мая прибыла военная техника для участия в репетиции парада Победы. В параде в числе прочего задействуют оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», зенитные ракетные системы С-400, а также БТР «Бумеранг» и семейство бронеавтомобилей «Ахмат» от «Ремдизеля».

В 2024 году парады в честь 79-летия Победы Советского Союза над нацистской Германией состоятся в 28 городах России. В них примут участие свыше 50 тысяч человек и задействуют порядка тысячи образцов вооружения и военной техники.