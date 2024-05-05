Пекин, 5 мая, 2024, 19:17 — ИА Регнум. Китай намерен работать с Францией и всем международным сообществом над поиском путей разрешения украинского кризиса. Об этом 5 мая заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы намерены работать с Францией и всем международным сообществом, чтобы найти правильные пути разрешения кризиса», — заявил он в колонке для французской газеты Le Figaro.

Китайский лидер отметил, что надеется на скорое возвращение мира и стабильности в Европу.

Как передавало ИА Регнум, Си Цзиньпин впервые за пять лет отправился в европейское турне, в рамках которого посетит Францию, Сербию и Венгрию. По словам, официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин, поездка продлится с 5 по 10 мая и поспособствует развитию отношений Китая со странами Европы.

Рабочая программа председателя КНР начнётся утром 6 мая с трёхсторонней встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Затем он примет участие в торжественной церемонии во Дворце инвалидов. После этого состоятся двусторонние переговоры с французским лидером и банкет в Елисейском дворце.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники заявило, что Макрон намерен пригласить Си Цзиньпина на малую родину своих предков в Пиренеи. Целью подобной поездки является намерение французского президента установить личные отношения с китайским лидером, чтобы привлечь его на свою сторону и убедить использовать влияние на Россию для решения конфликта на Украине.

При этом Макрон ранее допустил возможность отправки французских войск в зону конфликта в том случае, если об этом попросит Киев либо при прорыве линии фронта российской армией.