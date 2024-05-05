Берн, 5 мая, 2024, 18:50 — ИА Регнум. Швейцария продолжит покупать снаряды для своих вооружённых сил, не обращая внимания на дефицит оружия для киевского режима. Об этом 5 мая заявила президент Швейцарии Виола Амхерд в интервью газете Blick.

Станислав Красильников /РИА Новости

У неё спросили, не стоит ли Берну отказаться от приобретения боеприпасов для своих нужд ради того, чтобы Киев не испытывал дефицита в снарядах. В ответ Амхерд подчеркнула, что Швейцария нуждается в усилении собственной обороноспособности.

«Мы не должны быть «слабым звеном». Нам нужно способствовать безопасности Европы. Поэтому мы продолжим закупки оружия», — сказала швейцарский президент.

Как сообщало ИА Регнум, в июне 2023 года Национальный совет парламента Швейцарии отклонил инициативу разрешить продажу оружия Украине. Против предложения высказались 98 депутатов, 75 поддержали поставку вооружений киевскому режиму. Депутат Швейцарской народной партии Жан-Люк Аддор отметил, что в случае принятия такой инициативы страна склонилась бы на одну из сторон конфликта.

При этом издание Defence One в ноябре сообщило, что Швейцария продала Украине боеприпасы, нарушая запрет экспортировать оружие. По информации журналистов, киевский режим приобрёл у «нейтрального» государства около 650 тыс. патронов.

Посол России в Швейцарии Сергей Гармонин в декабре предупредил Швейцарию о последствиях, с которыми она столкнётся из-за поставки оружия Украине. Он отметил, что Москва считает Берн давно утратившим нейтралитет после того, как он занял явно проукраинскую позицию и присоединился к 11 пакетам санкций ЕС в отношении России.