Москва, 5 мая, 2024, 18:02 — ИА Регнум. В Москве 7 мая ожидается выпадение до 30% от всего месячного лимита дождей, а ночью — мокрый снег с кратковременным ухудшением видимости. Об этом 5 мая сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Telegram-канале

Известия/Сергей Лантюхов

По словам синоптика, в начале недели Москва и Подмосковье попадут в область повышенного атмосферного давления с преобладанием сухой погоды и прояснениями. Ночью в столице ожидается температура воздуха до плюс одного — трёх градусов, в Подмосковье — до минус двух — плюс трёх, в дневное время будет плюс 7–12 градусов.

«К исходу суток погода начнёт стремительно портиться… Достанется во вторник Москве и Подмосковью. В осадкомер столицы попадёт до 18 миллиметров, а это 30% от всего майского лимита дождей, на юге области — до 20–25 миллиметров», — написал он.

Тишковец отметил, что по ходу движения циклона в широтном направлении в его тыловой части произойдёт ультраполярное вторжение, из-за чего дневная температура воздуха снизится до плюс одного — трёх градусов в Москве и от минус одного до плюс четырёх по области.

«К ливням начнут примешиваться интенсивные заряды мокрого снега с кратковременным ухудшением видимости на один километр и менее (местами до 200-400 метров), днём в столице всего плюс три — пять (градусов. — Прим. ред.), в Подмосковье плюс один — шесть (градусов. — Прим. ред.). По всей видимости, местами земля слегка «побелеет» — её может припорошить символической временной снежной порошей (0,2–0,3 сантиметра)», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 5 мая Тишковец рассказал, что на будущей неделе в регионах Центральной России произойдёт ультраполярное вторжение, из-за чего в регионе ожидаются аномально низкие значения температуры воздуха. Синоптик уточнил, что также стоит ожидать ночных заморозков, гололёдных явлений и зарядов снега.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд 4 мая рассказал, что ожидаемая в первой декаде мая погода в России является скорее характерной для начала апреля. По словам специалиста, на данный момент температура воздуха в стране отстаёт от климатического развития больше чем на месяц.

Вильфанд 3 мая заявил, что в регионах Центральной России до конца первой декады мая ожидается холодная погода. Температура воздуха в этот период будет на 4–6 градусов ниже нормальных значений.