Полтава, Украина, 9 апреля, 2024, 03:28 — ИА Регнум. В Полтавской области ночью 9 апреля прогремел взрыв. Информацию об этом подтвердили в украинском Telegram-канале издания «Общественное».

geralt Взрыв

Местные власти не прокомментировали ситуацию. Другие подробности не указываются.

На Украине на территории Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Хмельницкой и Черновицкой областях ранее объявили воздушную тревогу.

Как сообщало ИА Регнум, также в ночь на 9 апреля серия взрывов прогремела в городе Каменском в Днепропетровской области Украины. Подробности инцидента местные власти и СМИ не привели.

Вечером 7 апреля в ряде регионов Украины действовал режим воздушной тревоги. Ряд украинских СМИ сообщил о взрывах в Одессе и области. По данным онлайн-ресурса украинского министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги в Одесской области звучал около 35 минут. Ночью 8 апреля в Одесской области зафиксировали появление беспилотников. В Одесском районе повреждения получили транспортно-логистический объект и АЗС.

В ночь на 6 апреля российские военные нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, военным аэродромам и пунктам дислокации наёмников. На этих предприятиях осуществляли производство и ремонт бронетанковой и автомобильной техники, беспилотников, уточнили в Минобороны России.