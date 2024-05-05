Тель-Авив, Израиль, 5 мая, 2024, 16:34 — ИА Регнум. Правительство Израиля единогласно проголосовало 5 мая за запрет вещания катарского телеканала Al Jazeera, сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в социальной сети X (бывшая Twitter).

Tim Brakemeier / dpa / Global Look Press

«Возглавляемое мной правительство единогласно приняло решение: в Израиле будет закрыт провокационный канал Al Jazeera», — сообщил он.

Израильские власти объяснили решение тем, что телеканал наносит ущерб безопасности государства. Министр связи Шломо Каръи, подписавший приказы о запрете телеканала, заявил, что распоряжения вступят в силу незамедлительно.

В прошлом месяце парламент принял закон, позволяющий закрывать иностранные СМИ, работающие в Израиле, а также конфисковать их оборудование.

Al Jazeera имеет офис в Израиле и команду корреспондентов, работающих круглый год, в том числе освещающих конфликт в секторе Газа. Ситуация в регионе обострилась в октябре 2023 года.

Как сообщало ИА Регнум, 4 мая в Каир прибыла делегация ХАМАС для участия в переговорах о временном прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. В них также участвовали представители Израиля, Египта, Катара и США.

По данным зарубежных СМИ, первый раунд переговоров между Израилем и палестинским движением ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа и возвращении заложников завершился безрезультатно.