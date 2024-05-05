Каир, 4 мая, 2024, 00:51 — ИА Регнум. Делегация, представляющая палестинское движение ХАМАС, в субботу прибудет в Каир для переведения переговоров по прекращения огня в секторе Газа. Об этом в пятницу, 3 мая, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА Регнум Хамас

«Делегация палестинского движения ХАМАС в субботу посетит Каир. Ожидается, что она представит письменные ответ на предложение Израиля о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников», — говорится в материале.

Отмечается, что в переговорах в Каире в качестве посредников примут участие делегации Египта, Катара и Соединённых Штатов Америки.

Как передавало ИА Регнум, 29 апреля телеканал CNN сообщил, что Египет, выступающий посредником в урегулировании конфликта между Израилем и ХАМАС, направил палестинской стороне новое предложение о временном прекращении огня в секторе Газа, предусматривающее также освобождение до 33 заложников. Предложение было составлено при помощи Израиля, который тем не менее не согласился с окончательной версией.

Отмечалось, что в случае, если ХАМАС отвергнет это предложение, ЦАХАЛ начнёт крупномасштабное вторжение в Рафах на юге анклава, где укрываются более 1 млн палестинских беженцев.

3 мая издание The Wall Street Journal сообщило, что лидер ХАМАС Яхья Синвар отверг сделку о прекращении огня в секторе Газа, потребовав включить в неё гарантии прекращения войны и освобождения тысяч палестинских заключённых в обмен на израильских заложников. Кроме того, Синвар рассчитывает добиться снятия блокады палестинского доклада и в долгосрочной перспективе избавиться от военного давления со стороны Израиля.