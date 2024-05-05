Москва, 5 мая, 2024, 16:46 — ИА Регнум. В парке имени Артёма Боровика в Москве 5 мая высадили аллею из 33 сибирских кедров в память о военных корреспондентах, которые погибли, освещая боевые действия, сообщил РЕН ТВ.

Кадр из видео

«Удивительным образом совпало всё: не только светлый праздник Пасхи, но и старый День печати», — отметил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв.

Аллею разбили возле строящегося мемориального воинского храмового комплекса святых мучеников Анатолия и Протолеона в Марьино, который планируют возвести к 2025 году. Соловьёв сообщил, что там будет первый придел в честь погибших военкоров, можно будет почтить их память.

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На входе в аллею разметили QR-код. Он ведёт на страницу сайта СЖР, где указаны имена погибших военкоров и их портреты.

Как сообщало ИА Регнум, 19 апреля стало известно о гибели корреспондента «Известий» Семёна Ерёмина во время съёмки репортажа в зоне СВО. ВСУ атаковали его с помощью дрона. Президент России Владимир Путин наградил погибшего журналиста орденом Мужества посмертно.

В июле 2023 года погиб корреспондент «РИА Новости» Ростислав Журавлёв. Он вместе с группой журналистов находился возле села Пятихатки в Запорожской области и попал под обстрел украинской армии. Журналист получил ранения, от которых скончался.

Первый заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский в апреле 2024 года заявил, что киевский режим неприкрыто бравирует тем, что причастен к убийствам российских журналистов. Такие действия являются очередным подтверждением «уродливой сущности» власти, установившейся на Украине, добавил он.