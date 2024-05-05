Донецк, 5 мая, 2024, 15:00 — ИА Регнум. Пасха — главный день в году для православных христиан, рассказал 5 мая глава информационно-просветительского отдела Донецкой епархии протоиерей Сергий Бувайлик «Донецкому агентству новостей».

Николай Тришин/ТАСС

«День Светлого Христова Воскресения литургическая практика называет праздником праздников и торжеством торжеств, и действительно так и есть. Для христианина Пасха — это самый главный день в году, самая главная практика», — сказал священник.

Он напомнил, что христиане к празднованию Пасхи готовятся в течение 40 дней Великого поста, в течение Страстной недели. Преблагословенная суббота, или Великая суббота, — это особенный день. В этот трепетный день люди стараются больше молчать и больше думать о Боге. Затем наступает момент ожидания и схождение благодатного огня.

На Пасху христиане собираются в храмах на богослужение и чтобы похристосоваться в храме — то есть в первый раз услышать в свой адрес «Христос воскресе» и первый раз вместе ответить «Воистину воскресе» вместе с остальными христианами, напомнил священник.

«Именно богослужение для дня Светлого Христова Воскресения является самым главным. Всё остальное имеет второстепенное значение», — сказал он.

Люди приходят в храмы с куличами, чтобы освятить свою еду — то, чем они будут разговляться после многодневного поста — пасхальные куличи, творожные пасхи, варёные крашеные яйца.

Священник напомнил о временах, когда христиан убивали за веру, и подчеркнул, что сегодняшние гонения на церковь «в отдельных странах» не принесли ничего нового.

«Всё это уже неоднократно было, было и гораздо хуже. Ну, а мы радуемся тому, что у нас есть возможность спокойно прийти в свой храм. И там, в храме Божьем, спокойно, без опасений преследования молиться Богу и нести проповедь о воскресшем Христе», — сказал протоиерей Сергий.

Как сообщало ИА Регнум, 17 февраля российские военные освободили город Авдеевку от ВСУ, а сегодня, 5 мая, в храме Архистратига Божия Михаила прошла пасхальная служба. На службу пришли несколько десятков человек разного возраста, многие — в рабочей одежде.

В конце апреля на Украине арестовали наместника Святогорской лавры Украинской православной церкви митрополита Святогорского Арсения, а в самой лавре СБУ провела обыски. Глава РПЦ патриарх Кирилл назвал случившееся очередной карательной мерой киевского режима против публичных спикеров Украинской православной церкви.