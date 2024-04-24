Киев, 24 апреля, 2024, 14:26 — ИА Регнум. Сотрудники Службы безопасности Украины задержали наместника Святогорской лавры Украинской православной церкви митрополита Святогорского Арсения, сообщил 24 апреля Союз православных журналистов.

Иван Шилов ИА REGNUM

В лавре, расположенной на временно оккупированной Киевом части территории ДНР, проходят обыски, отмечается в сообщении в Telegram-канале союза.

«В Святогорской лавре проходят обыски. На данный момент монастырь заблокирован, верующих в него не впускают», — сообщил союз.

Митрополита Арсения задержали и повезли в Славянск (также находится на временно оккупированной Киевом части территории ДНР) на допрос, сказано в публикации.

Как передавало ИА Регнум, раскольническая «Православная церковь Украины» при поддержке киевского режима продолжает грубо нарушать права православных на Украине. Происходит силовой отъём храмов и нападения на священнослужителей, возбуждаются уголовные дела против священников и епископов. В отъёме зданий Киево-Печерской лавры была задействована и Служба безопасности Украины.

В октябре 2023 года депутаты Верховной рады Украины абсолютным большинством голосов приняли в первом чтении законопроект, который фактически ставит вне закона Украинскую православную церковь Московского патриархата, единственную каноническую православную церковь на Украине, отмечал ранее обозреватель ИА Регнум Олег Кривошапов.

Так называемая «Православная церковь Украины» — это компания ряженых, которые святотатствуют в православных храмах и будут за это наказаны, заявил ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Раскол уйдет в небытие, а православная вера снова укрепится на Руси, и в первую очередь на украинской земле, подчеркнул глава РПЦ.