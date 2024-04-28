Москва, 28 апреля, 2024, 08:02 — ИА Регнум. На Украине арест наместника Святогорской лавры митрополита Арсения провели по надуманным основаниям. Это решение киевских властей является очередной карательной мерой против публичных спикеров Украинской православной церкви (УПЦ). Соответствующий комментарий патриарха Московского и всея Руси Кирилла 27 апреля опубликовала пресс-служба Русской православной церкви.

Михаил Терещенко/ТАСС Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Патриарх Кирилл напомнил, как накануне церковного праздника 23 сентября 2023 года сотрудники СБУ расставили блокпосты на дороге в монастырь и устроили тотальную проверку документов сотен верующих, которые стремились посетить обитель. При этом сотрудники СБУ и местных военизированных соединений незаконно собирали личные данные паломников, а также фотографировали каждого из них. Тогда митрополит Арсений подчеркнул дискриминационный характер проверок, указав, что массовые паломничества иных религиозных конфессий на Украине совершались без препятствий со стороны украинских спецслужб. Это упоминание не причинило никакого ущерба Вооружённым силам Украины и было вызвано созданием препятствия верующим в посещении богослужений, подчеркнул патриарх.

«Всё более усиливающееся давление на УПЦ приобрело характер открытых религиозных гонений. Многодневный арест митрополита Арсения по искусственным, надуманным основаниям является очередной из целого ряда других карательных мер, направленных против публичных спикеров УПЦ и её информационных ресурсов», — добавил он.

По словам патриарха Кирилла, репрессии осуществляются в отношении пытающихся свидетельствовать о нарушении религиозной свободы в международной сфере. Они направляются таким образом, чтобы подавить любое публичное свидетельство о религиозных гонениях ко времени законодательного запрета УПЦ и тысяч её общин на Украине, указал предстоятель РПЦ.

Как передавало ИА Регнум, 24 апреля Союз православных журналистов сообщил об аресте сотрудниками СБУ наместника Святогорской лавры Украинской православной церкви митрополита Святогорского Арсения. Также в лавре, расположенной на временно оккупированной Киевом части территории ДНР, прошли обыски. Митрополита Арсения задержали и повезли в Славянск на допрос, уточнили журналисты.

Так называемая Православная церковь Украины — это компания ряженых, которые святотатствуют в православных храмах и будут за это наказаны, заявил 31 марта патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Раскол уйдет в небытие, а православная вера снова укрепится на Руси, и в первую очередь на украинской земле, подчеркнул глава РПЦ.

В октябре 2023 года зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев называл стремление запретить УПЦ грязной политикой, «замешанной на кокаине и сатанизме». По его мнению, глава киевского режима Владимир Зеленский, созданный на потеху заказчикам, готов запросто уничтожить христианство на родной земле. Медведев при этом отметил, что в будущем церковь возродится, однако для этого потребуются кровь и страдания гражданской войны.