Луганск, 5 мая, 2024, 14:21 — ИА Регнум. Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко 5 мая посетил Луганский Дворец культуры, который является одной из жемчужин архитектуры города. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Официальный Телеграм-канал главы ЛНР Леонида Пасечника

Он рассказал, что здание, которому более ста лет, пострадало во время боевых действий 2014 года. Сейчас его немного отремонтировали, но строение требует капитального ремонта. При этом, по словам Пасечника, ремонтировать его нужно неразрывно с оборудованием ливневых стоков вокруг здания, из-за отсутствия которых здание постоянно подтапливает.

«Сергей Кириенко пообещал принять необходимые меры как можно скорее, чтобы сохранить уникальное здание. Уверен, что наша «жемчужина» будет спасена от разрушения», ― написал Пасечник в Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что в ходе небольшого ремонта в здании вставили окна и двери, установили кресла, переданные МХАТ имени Горького.

Кроме того, благодаря президентскому фонду культурных инициатив в здании теперь есть звуковая и усилительная аппаратура, а также большой светодиодный экран. Пасечник добавил, что власти рассчитывают в этом году получить дополнительное звуковое и световое оборудование для Дворца культуры.

Как сообщало ИА Регнум, 5 апреля Кириенко также посетил школу № 6 в Свердловске. Вместе с Пасечником они осмотрели новый спортзал, где появился современный спортинвентарь для детей. В этом году класс информатики оборудовали современными компьютерами.

Также первый замглавы администрации президента положительно оценил, как сделан ремонт и организован досуг в новом Молодёжном центре, который открыли в здании ДК в декабре прошлого года

Многофункциональный молодёжный центр создали специалисты из Красноярского края. Как отметил зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин, прежде учреждений такого уровня в Свердловске не было.

Центр, общая площадь помещений которого составляет 600 кв. м, оснастили современным оборудованием, в нём одновременно могут заниматься порядка 100 человек. В Доме культуры будут работать творческие студии и мастерские, а также проводить мероприятия участники патриотического движения «Юнармия».