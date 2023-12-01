Луганск, 1 декабря, 2023, 18:11 — ИА Регнум. В городе Свердловске Луганской Народной Республики открылся многофункциональный молодёжный центр, созданный специалистами из Красноярского края. Об этом сообщил зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин.

Пресс-служба Марата Хуснуллина

«Это по-настоящему долгожданное событие для города — прежде учреждения такого уровня в Свердловске не было. Во Дворце культуры им. Я. М. Свердлова созданы условия для социализации, саморазвития и самореализации молодых людей», — рассказал он.

Хуснуллин отметил, что центр, общая площадь помещений которого составляет 600 кв. м, оснастили современным оборудованием, в нём одновременно могут заниматься порядка 100 человек. В Доме культуры будут работать творческие студии и мастерские, а также проводить мероприятия участники патриотического движения «Юнармия».

Пресс-служба Марата Хуснуллина

Марат Хуснуллин добавил, что специалисты отремонтировали фасад ДК, обновили остекление, заменили инженерные коммуникации и технологическое оборудование, провели отделочные работы во внутренних помещениях.

Также во Дворце культуры открылась обновлённая городская библиотека, где теперь установлена интерактивная панель, подключенная к национальному библиотечно-информационному фонду России.

Как сообщало ИА Регнум, 28 ноября первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко и глава ДНР Денис Пушилин посетили в Мариуполе Приазовский государственный технический и Мариупольский государственный университеты. Им показали оснащённость вузов и ход завершающихся ремонтных работ. Сотрудники университетов рассказали Кириенко, что им помогают Москва, Санкт-Петербург и другие российские регионы.