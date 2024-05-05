Кириенко посетил отремонтированные Дворец культуры и школу в ЛНР
Луганск, 5 мая, 2024, 13:28 — ИА Регнум. Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко 5 мая посетил отремонтированные Дворец культуры и школу № 6 в Свердловске, сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.
«Сергей Владиленович положительно оценил, как сделан ремонт и организован досуг в новом Молодёжном центре, который в здании ДК мы открыли в декабре прошлого года», — написал глава ЛНР в Telegram-канале.
Кириенко и Пасечник убедились в востребованности обновлённой библиотеки Дома культуры и литературы, поставленной благодаря Президентскому фонду культурных инициатив. В школе № 6 они осмотрели новый спортзал, где появился современный спортинвентарь для детей. В этом году класс информатики оборудовали современными компьютерами.
По словам главы республики, помощь оказали шеф-регионы Красноярский край и Республики Тыва.
Однако Пасечник отметил, что многие помещения школы ещё требуют ремонта, в частности предстоит сделать ремонт пищеблока, а на заднем дворе оборудовать большую спортивную площадку.
Как сообщало ИА Регнум, в апреле заместитель председателя российского правительства Марат Хуснуллин проверил ход восстановления жилья и социально значимых объектов в Мариуполе. Во время поездки он проверил восстановление крупнейшей в Мариуполе больницы интенсивного лечения, принял участие в открытии детского сада «Орешек» и ознакомился с ходом работ по благоустройству Приморского парка.
В феврале президент Владимир Путин провёл совещание по капитальному ремонту школ. Глава государства указал на важность создания современной образовательной среды, помогающей и мотивирующей детей идти вперёд, стремиться к новым знаниям.