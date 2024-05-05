Киев, 5 мая, 2024, 11:46 — ИА Регнум. Возобновляемые источники энергии помогают избежать блэкаутов на Украине. Об этом в эфире телемарафона заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Roberto Pfeil/dpa/picture-alliance/ТАСС

«Весной и летом у нас есть дополнительный ресурс — солнце, ветер <…>, безусловно, это помогает нам балансировать систему», — пояснил министр.

При этом он добавил, что этот ресурс из-за географических и погодных условий очень ограничен зимой.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Галущенко заявил, что в результате взрывов во время последнего отопительного сезона на Украине оказались уничтоженными больше энергетических мощностей, чем смогли восстановить. При этом министр энергетики констатировал, что в некоторых случаях определённые объекты оказались утеряны полностью.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уточнил, что на сегодняшний день половина энергетической системы Украины имеет повреждения. По его мнению, любая другая страна при таких серьёзных разрушениях энергосистемы выглядела бы гораздо хуже Украины, которая «многому научилась» за время конфликта.

Галущенко 27 апреля сообщил, что объекты энергетической инфраструктуры получили повреждения в Днепропетровской, Ивано-Франковской и Львовской областях. По данным украинского энергохолдинга ДТЭК, оборудование четырёх теплоэлектростанций в результате ударов получило серьёзные повреждения. Повреждения получили также Каневская ГЭС, Днепрогэс, Змиевская ТЭС. Минэнерго страны сообщало о полном уничтожении Трипольской ТЭС.

26 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев не в состоянии устранить повреждения в энергосистеме страны. Он также призвал жителей контролируемых киевским режимом территорий экономить электроэнергию.

Мэр Харькова Игорь Терехов 24 апреля завил, что город больше не может самостоятельно генерировать электричество, потому что в результате атак в Харькове разрушили все трансформаторные подстанции и теплоэлектростанции.