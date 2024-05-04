Украина, 4 мая, 2024, 12:45 — ИА Регнум. Жители подконтрольного Вооруженным силам Украины города Запорожья обвинили военкоматы в похищениях людей. Об этом 4 мая сообщило издание «Страна. ua» в Telegram-канале.

Кадр из видео

Горожане собрались у здания территориального центра комплектования (военкомат. — Прим. Ред.) и потребовали разъяснить место нахождения гражданина, которого ранее силой увезли военные.

Его жена сообщила, что его забрали по принуждению, и он находится в ТЦК на Музыкальной улице, 2.

На опубликованном видео люди кричат «Не воруйте людей» и обвиняют полицейских в том, что они «способствуют похищениям», тем самым нарушая данную клятву «защищать народ». Один из полицейских заявил, что место расположения гражданина, о судьбе которого интересуется супруга, уточняют.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3886472" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА Регнум, Верховная рада 11 апреля приняла большинством голосов во втором и окончательном чтении закон об ужесточении правил мобилизации. Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал документ 16 апреля. Он вступит в силу через месяц.

Также Зеленский 2 апреля подписал закон, согласно которому «ограниченно годные» военнообязанные теперь должны проходить повторную проверку врачебной комиссии в течение девяти месяцев, после чего их определят в окончательную категорию — «годен» или «не годен».

Кроме того, 4 мая вступил в силу приказ министерства обороны Украины, который отменил категорию «ограниченно годный» для призывников. Те, кто получил этот статус ранее, обязаны пройти медкомиссию ещё раз. Теперь в армию будут призывать мужчин с различными расстройствами и болезнями, в том числе умственно отсталых, людей с ВИЧ и раком. Так, синдром зависимости, эпилепсия уже не являются причиной, чтобы не забирать мужчину в ВСУ.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение Зеленского об ужесточении мобилизации добьёт украинцев.

Одессит рассказал, что мобилизационные мероприятия в городе отличаются особой жестокостью, а жители города живут в страхе, боясь быть насильно призванными в ряды ВСУ.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что жители временно подконтрольного киевскому режиму города Херсона боятся выходить на улицы и прячутся в своих квартирах, так как сотрудники украинских военкоматов на фоне больших потерь ВСУ постоянно в рамках мобилизации отлавливают мужчин, включая инвалидов.