Сеул, 5 мая, 2024, 09:54 — ИА Регнум. Военные из командования киберопераций Южной Кореи примут участие в организованных США многосторонних учениях Cyber Flag на фоне «растущих угроз безопасности» со стороны КНДР. Об этом 5 мая сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.

Иван Шилов ИА Регнум

Уточняется, что в учениях, которые пройдут с 5 по 11 мая в штате Вирджиния, будут принимать участие девять южнокорейских военнослужащих.

Такие учения должны улучшить навыки многонационального сотрудничества в противодействии угрозам в киберсфере и обмен разведданными о кибератаках противника, отмечается в сообщении.

По информации агентства, американское киберкомандование проводит такие учения с 2011 года для повышения готовности США, а также их союзников и партнёров к борьбе с угрозами кибербезопасности. Южная Корея присоединилась к этим учениям в 2022 году и теперь примет в них участие в третий раз.

Как сообщало ИА Регнум, МИД Германии 3 мая вызвал и. о. временного поверенного в делах посольства России в стране. В немецком ведомстве выразили ему протест, обвинив Москву в хакерской атаке, совершённой в ноябре 2023 года. Немецкая сторона обвинила в кибератаке группировку хакеров АРТ28 и выступила с утверждением о якобы причастности России к этому.

Позднее в этот же день посольство России в Германии категорически отвергло причастность государственных российских структур к группировке АРТ28, назвав эти обвинения бездоказательными и необоснованными. В диппредставительстве уточнили, что Россия рассматривает такой демарш МИД Германии как очередной недружественный шаг, направленный на разжигание антироссийских настроений и ведущий к дальнейшему разрушению двусторонних отношений.