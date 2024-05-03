Берлин, 3 мая, 2024, 16:29 — ИА Регнум. Российская сторона рассматривает вызов поверенного в делах в Германии в Министерство иностранных дел страны как очередной недружественный шаг со стороны Берлина, разжигающий антироссийские настроения. Об этом говорится в опубликованном 3 мая комментарии посольства России в Германии.

CLEMENS BILAN/EPA/ТАСС Посольство России в Германии

В диппредставительстве сообщили, что временному поверенному заявили протест в связи с якобы доказанной кибератакой «подконтрольной ГРУ» хакерской группы АРТ 28 на центральный офис Социал-демократической партии Германии в 2023 году.

«Представитель посольства категорически отверг обвинения в причастности государственных российских структур к указанному случаю и деятельности группы АРТ 28 в целом как бездоказательные и необоснованные», — заявили в ведомстве.

Там добавили, что рассматривают демарш МИД Германии как очередной недружественный шаг, направленный на разжигание антироссийских настроений и ведущий к дальнейшему разрушению отношений двух стран.

Как ранее передавало ИА Регнум, представитель немецкого МИД Кристиан Вагнер сообщил, что и. о. временного поверенного в делах посольства России в Германии вызвали в министерство иностранных дел страны. По его словам, вызов связан с тем, что Россия якобы причастна к хакерской атаке 2023 года.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок обвинила Россию том, что та якобы причастна к взлому учётных записей электронной почты членов правления СДПГ и других партий.

Президент России Владимир Путин в феврале 2024 года констатировал враждебный настрой МИД Германии и лично Бербок в отношении Москвы. При этом он подчеркнул, что Бербок и её политика вредят прежде всего самому Берлину, который многое теряет экономически из-за враждебности по отношению к Москве.