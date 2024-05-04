Берлин, 4 мая, 2024, 14:42 — ИА Регнум. Украинские войска столкнулись с серьёзной нехваткой механиков, а также запасных частей для ремонта военной техники. Об этом сообщается в репортаже немецкого телеканала ZDF.

Иван Шилов ИА Регнум

«Бойцы ремонтного батальона не строят иллюзий по поводу положения дел на фронте, несмотря на новые обещания Запада», — рассказал автор сюжета в материале.

Журналисты обратили внимание, что украинским военнослужащим приходится долго ждать недостающих деталей и комплектующих для восстановления повреждённой техники и оружия. При этом они мало надеются на помощь Запада в этом вопросе.

Как сообщало ИА Регнум, 28 апреля глава киевского режима Владимир Зеленский пожаловался, что украинской армии не хватает ни систем противовоздушной обороны, ни ракет для них. Он призвал передать для ВСУ семь установок ПВО, при этом в марте просил пять.

Глава комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты России, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что новое вооружение, поставляемое Киеву, ждёт одна судьба — утилизация.

Россия неоднократно призывала западные страны воздержаться от поставок вооружения Украине. Министр иностранных дел Сергей Лавров подчёркивал, что любое переданное Киеву вооружение является законной целью Вооружённых сил России. Также отмечалось, что поставки вооружений никак не изменят ход специальной военной операции, а только истощат ресурсы стран, участвующих в поддержке Украины.