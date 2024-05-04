Донецк, 4 мая, 2024, 14:08 — ИА Регнум. В ДНР посмертно наградили погибшего на фронте журналиста и краеведа Анатолия Жарова. Ему присвоили знак отличия «За заслуги перед Донецкой Народной Республикой» III степени, сообщил 4 мая глава отделения Союза журналистов России в регионе Виктор Петренко.

mininfodnr.ru Журналист Анатолий Жаров

«Сегодня в министерстве информации ДНР советник главы Республики Елена Никитина передала и. о. министра информации региона Наталье Першиной знак отличия «За заслуги перед ДНР» III степени, которым посмертно был отмечен донецкий журналист и краевед Анатолий Жаров», — процитировало Петренко «Донецкое агентство новостей».

Как рассказал Петренко, награду решили передать в Донецкий республиканский краеведческий музей, в котором находится стенд памяти Жарова. У Жарова в ДНР нет родных и близких.

Уроженец Донецка краевед Жаров много лет сотрудничал с Донецким республиканским краеведческим музеем, передавал туда найденные ценные документальные и вещественные экспонаты, участвовал в поисково-исследовательских работах.

Жаров работал в различных изданиях, с 2015 года — в министерстве информации ДНР. В феврале 2022 года он отправился на фронт и погиб 1 апреля 2022 года при исполнении воинского долга.

Как сообщало ИА Регнум, президент Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества погибшего в зоне СВО военкора «Известий» Семёна Ерёмина. Журналист погиб в Запорожской области 19 апреля 2024 года при выполнении служебных обязанностей.