Симферополь, 4 мая, 2024, 12:11 — ИА Регнум. В Крыму продолжают поиски троих военнослужащих-срочников из республик Северного Кавказа, пропавших 30 апреля в Чёрном море. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

МЧС РФ/РИА Новости

«Командованием воинской части и спасательными службами продолжаются поисковые мероприятия», — говорится в сообщении.

Поиски военнослужащих, унесённых в открытое море на вёсельной лодке четыре дня назад, ведут Черноморский флот и МЧС России.

Как сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло, 30 апреля трое молодых людей (двое — из Северной Осетии, один — из Дагестана), которые проходили срочную службу в Республике Крым, на резиновой вёсельной лодке вышли в открытое море. Из-за неблагоприятных погодных условий военнослужащие не справились с управлением. Сильным ветром их унесло в море.

Выяснилось, что сослуживцы видели, как военнослужащих отнесло в открытое море, и вызвали спасателей.

Сразу после этого командование подразделения незамедлительно приняло меры для их поиска. К 15:00 30 апреля прибывшие на место сотрудники МЧС России на моторной лодке начали поисковые работы. К вечеру для расширения районов поиска привлекли вертолёты Черноморского флота и МЧС, позднее — ещё три катера.

«Поиски в прибрежной зоне пока, к сожалению, результата не дали. Мы немедленно связались с военной прокуратурой и оказываем всю возможную с нашей стороны помощь для поисков пропавших солдат», — написал Меняйло в Telegram-канале.

Как сообщал ИА Регнум, в апреле береговая охрана США спасла трёх моряков, застрявших на необитаемом острове из-за поломки двигателя лодки. Их нашли благодаря надписи HELP, выложенной на песке пальмовыми листьями. Моряки пробыли на острове шесть дней.