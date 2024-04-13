Вашингтон, 13 апреля, 2024, 17:24 — ИА Регнум. Трёх моряков спасли с необитаемого острова в Тихом океане благодаря тому, что они выложили пальмовыми листьями на песке большую надпись HELP. Об этом сообщил телеканал CBS.

Кадр из видео

Отмечается, что моряки застряли на острове из-за выхода из строя двигателя лодки. Береговая охрана США спустя шесть дней после начала их путешествия получила сигнал бедствия от родственника пропавших. После этого была начата спасательная операция.

По информации канала, моряков нашли спустя восемь дней после исчезновения. Моряки выложили слово HELP на пляже, и их увидели с самолёта. После этого к месту направили катер береговой охраны, который доставил моряков домой.

Как сообщало ИА Регнум, колумбийские моряки спасли жителя Доминиканы, который больше трёх недель плутал по морю на неисправном паруснике. Он ремонтировал свою парусную яхту у острова Сен-Мартен. Лодку унесло в море, дозвониться до своих знакомых мужчина не смог.

Мужчине приходилось постоянно вычерпывать воду из лодки, чтобы она не утонула. Жажду он утолял дождевой водой, а голод — кетчупом, чесночным порошком и бульонными кубиками. На борту лодки он написал слово «помогите» и использовал зеркало, чтобы подать сигнал пролетавшему самолёту. После этого контейнеровоз подобрал его примерно в 120 морских милях к северо-западу от портового города Картахена.