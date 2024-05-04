Берлин, 4 мая, 2024, 10:54 — ИА Регнум. На кладбище недалеко от Нюрнберга нашли могилу уничтоженного наёмника, воевавшего на Украине. Военного звали Штефан Роланд Пури. Он командовал одним из подразделений «иностранного легиона» Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Jeff Mcintosh/Keystone Press Agency/Global Look Press

По данным медиагруппы RND, выходец из небольшого городка в Баварии в апреле 2022 года отправился на Украину. А 10 апреля 2024 года бывшая жена разместила на своей страничке фотографию горящей свечи, написав, что погиб отец её ребенка.

О смерти Пури 13 марта также сообщило местное издание Nürnberger Nachrichten. Известно, что он погиб при артиллерийском ударе по блиндажу.

Пури пять лет служил в немецкой армии, трижды был в командировках в Афганистане, после чего вернулся в родной округ, владел компанией.

Как сообщало ИА Регнум, количество могил американских наёмников, выступавших на стороне Киева, увеличивается на кладбищах в США ― от Виргинии до Калифорнии. В марте на Арлингтонском национальном кладбище близ Вашингтона захоронили останки отставного морского пехотинца Грейди Курпаси, ликвидированного на Украине в апреле 2022 года. Приехавший в США из Грузии Брайн Янг погиб в зоне конфликта в июле 2022 года. Его похоронили в штате Калифорния, а на памятник нанесли надпись «вперёд к новым приключениям». В этом же штате с воинскими почестями был похоронен бывший морпех Иэн Торторичи, погибший в Краматорске минувшим летом во время ужина в ресторане.

Также всё больше могил наёмников, тела которых привозят с Украины, появляется на кладбищах стран Европы. О согражданах, погибших на Украине, регулярно рассказывают в польских СМИ. Могила одного из наёмников ― поляка-добровольца Даниеля Штыбера 1987 года рождения ― находится на военном кладбище в Варшаве.

В марте Минобороны заявило об уничтожении почти 6 тыс. иностранных наёмников, воевавших на стороне киевского режима. Из 1113 человек, прибывших в зону конфликта из США, убит 491, уточнили в ведомстве. Больше всего убитыми потеряла Польша. Из Румынии прибыло 784 наёмника, уничтожили 349. Также российские военные ликвидировали 422 наёмника из Канады, 360 из Великобритании, 349 из Румынии, 88 из Германии.

Следственный комитет России объявил в розыск более 700 иностранных наёмников, воевавших и воюющих на стороне ВСУ, часть из них заочно арестовали.