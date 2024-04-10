Вашингтон, 10 апреля, 2024, 08:21 — ИА Регнум. Количество могил американских наёмников, выступавших на стороне Киева, увеличивается на кладбищах в США. О гибели граждан этой страны в зоне украинского конфликта регулярно сообщают местные СМИ.

David Zalubowski/AP/TASS

«На кладбищах в США — от Виргинии до Калифорнии — вслед за европейскими появляются могилы наёмников, ликвидированных российскими военными на Украине», — говорится в материале «РИА Новости».

Так, в марте на Арлингтонском национальном кладбище близ Вашингтона захоронили останки отставного морского пехотинца Грейди Курпаси, ликвидированного на Украине ещё в апреле 2022 года. Курпаси долгое время считали пропавшим без вести, ему было 50 лет. У могилы пехотинца пока есть лишь временная табличка.

Приехавший в США из Грузии Брайн Янг погиб в зоне конфликта в июле 2022 года. Его похоронили в штате Калифорния, а на памятник нанесли надпись «вперёд к новым приключениям». В этом же штате с воинскими почестями был похоронен бывший морпех Иэн Торторичи, погибший в Краматорске минувшим летом во время ужина в ресторане.

В штате Айдахо похоронен служивший в Ираке «волонтёр» Дейн Партирдж, уничтоженный в октябре 2022 года в результате обстрела. В Техасе есть могила Пола Кима, который 12 лет прослужил в американской армии, а потом отправился на Украину.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года американский наёмник Мэттью Вандайк заявил, что на Украине погибли более 500 граждан США. Президент США Джо Байден не раз заявлял, что отправки американского контингента на Украину не будет.

В марте Минобороны РФ заявило об уничтожении почти 6 тыс. иностранных наёмников, воевавших на стороне киевского режима. Из 1113 человек, прибывших в зону конфликта из США, убит 491, уточнили в ведомстве.