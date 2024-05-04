Омск, 4 мая, 2024, 09:42 — ИА Регнум. Шестилетняя девочка в Омске выжила после падения с балкона с 13-го этажа, её госпитализировали. Об этом 4 мая сообщила пресс-служба управления МВД по Омской области.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Ночью в дежурную часть поступило сообщение из детского медицинского учреждения о госпитализации шестилетней девочки с тяжёлыми травмами: ребёнок выпал с балкона квартиры на 13-м этаже дома на бульваре Архитекторов», — проинформировали в ведомстве.

Уточняется, что полицейские установили, что около 23:00 (20:00 мск) 3 мая родители ребёнка решили спуститься к подъезду, чтобы забрать оставленные там велосипеды, а девочку уложили спать и предупредили, что быстро вернутся. При этом дверь на балкон была открыта, потому что в квартире было жарко, а вернувшись домой, родители не нашли дочь.

Затем мать нашла девочку на газоне под окнами, после чего на место вызвали экипаж скорой помощи.

«Сейчас шестилетняя омичка находится в реанимации, её состояние оценивается как стабильно тяжёлое», — добавили в пресс-службе.

Полиция проводит дальнейшую проверку по этому факту и устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА Регнум, 1 апреля семилетний мальчик в Петербурге выпал из окна квартиры на шестом этаже, облокотившись на москитную сетку. Ребёнка с очаговой травмой головного мозга в тяжёлом состоянии госпитализировали в детскую больницу имени Филатова.

Школьница в Ульяновске 11 марта выжила после падения с 16-го этажа. 17-летнюю пострадавшую госпитализировали с переломами позвоночника и таза.

В феврале полуторагодовалая девочка выпала из окна третьего этажа в Екатеринбурге и осталась в живых благодаря неубранному снегу. На место инцидента прибыли скорая помощь и сотрудники полиции, ребёнка доставили в медучреждение.