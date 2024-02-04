Екатеринбург, 4 февраля, 2024, 14:54 — ИА Регнум. Девочка в возрасте полутора лет выпала из окна третьего этажа в Екатеринбурге и осталась в живых благодаря неубранному снегу. Об этом сообщает 4 февраля портал E1.RU.

Виталий Аньков/РИА Новости

По словам очевидцев, упавшая в сугроб девочка была в одном памперсе. К дому по улице Главной приехали скорая и полиция, ребёнка доставили в больницу. Жизнь девочки вне опасности.

По словам правоохранителей, мать оставила девочку с её четырёхлетним братом и только от соседей узнала о том, что дочь выпала из окна. Подразделение по делам несовершеннолетних (ПДН) проводит проверку.

«Получается, спасибо коммунальщикам, что не вывезли снег. Иначе травмы были бы серьёзнее», — сказал изданию один из жильцов.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Новосибирске девочка примерно десяти лет выпала из окна на 17-м этаже. Какое-то время она была жива, но прибывшие на место врачи не смогли её спасти. От полученных травм ребёнок скончался.