Санкт-Петербург, 1 апреля, 2024, 10:45 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге семилетний мальчик выпал из окна, облокотившись на москитную сетку. Инцидент произошёл в Пушкинском районе города. Об этом 1 апреля сообщило издание 78.ru.

Дмитрий Коротаев/ИЗВЕСТИЯ

Известно, что мать ребёнка находилась дома, но недосмотрела за сыном. Мальчик облокотился на сетку и упал вниз с шестого этажа многоэтажного дома на Кедринской улице.

Пострадавшего с очаговой травмой головного мозга в тяжёлом состоянии госпитализировали в детскую больницу имени Филатова.

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку.

Как сообщало ИА Регнум, 11 марта школьница в Ульяновске выжила после падения с 16-го этажа. 17-летняя ученица Губернаторского лицея выпала из окна своей квартиры, пострадавшую госпитализировали с переломами позвоночника и таза.

В феврале жительница Екатеринбурга выжила после падения с 20-го этажа. Инцидент произошёл на улице Крауля в жилом комплексе «Янтарная долина». На место оперативно прибыли медики из реанимационной бригады, пострадавшую госпитализировали.

Девочка в возрасте полутора лет 4 февраля выпала из окна третьего этажа в Екатеринбурге и осталась в живых благодаря неубранному снегу. По словам очевидцев, упавшая в сугроб девочка была в одном памперсе. К дому по улице Главной приехали скорая и полиция, ребёнка доставили в больницу. Выяснилось, что мать оставила девочку с её четырёхлетним братом и только от соседей узнала о том, что дочь выпала из окна.