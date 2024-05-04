Вашингтон, 4 мая, 2024, 08:41 — ИА Регнум. Между использованием газовых плит и возможностью преждевременного наступления смерти существует взаимосвязь. Её в ходе проведённого исследования установили учёные из США. О результатах исследования, опубликованных в журнале Science Advances, сообщил портал Стенфордского университета.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Специалисты установили, что использование газовых плит может привести к возникновению 200 тыс. случаев детской астмы, причиной четверти из них является диоксид азота NO₂ ― основное вредное вещество, которое люди вдыхают при использовании плит. Кроме того, это также может ускорить наступление смерти, приводя к 19 тыс. смертей среди взрослых ежегодно, что составляет 40% от общего числа смертей, связанных с пассивным курением.

Один из авторов исследования, профессор Роб Джексон отметил, что всего через час после использования газовой плиты концентрация вредных веществ в спальнях поднимается выше стандартов безопасности и остается там на протяжении нескольких часов даже после того, как плиту выключили.

Уточняется, что измерения концентрации NO₂ проводили с помощью специальных датчиков, установленных в более чем 100 домах разного типа. Исследование показало, что чем меньше помещение, тем выше уровень загрязнения.

Ранее проведённые исследования также показали, что при использовании газовых плит могут выделяться другие вредные вещества, такие как метан и бензол, который является канцерогеном. Чтобы избежать вредного воздействия на здоровье, учёные рекомендовали использовать электроплиты или обеспечивать хорошую вентиляцию помещения. При этом они подчеркнули, что это не полностью исключает загрязнение воздуха.

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