Москва, 18 февраля, 2024, 11:11 — ИА Регнум. Некачественный растворимый кофе не даёт бодрости, а при регулярном употреблении может спровоцировать гастрит, язву или острый панкреатит. Об этом доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения Александр Созыкин рассказал 18 февраля «Известиям».

Elena Mayorova/Global Look Press

По его словам, теоретически растворимый кофе полезен из-за содержания в нём шести органических кислот, витаминов группы B, магния и кофеина. Но на практике такой кофе часто производят из бракованных и некондиционных зёрен самых дешёвых сортов.

Концентрация бодрящего кофеина в растворимом кофе крайне мала, при этом в нём много теобромина — вещества, которое тормозит действие нервной системы. Из-за него даже клонит в сон.

Особенно много теобромина в растворимом кофе «три в одном». Его даже запрещают продавать на автозаправках, отметил биолог, чтобы водители не засыпали за рулём.

Как правило, некачественный растворимый кофе содержит отдушки, усилители вкуса и запаха. А пакетированный напиток «три в одном», добавил Созыкин, и вовсе представляет собой смесь сахара, растительных добавок, ароматизаторов и красителя. Любители растворимого и особенно пакетированного кофе рискуют получить эрозивный гастрит, язвенную болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, острый и хронический панкреатит. Если в анамнезе присутствуют камни в желчном пузыре, такой напиток может стимулировать их выход.

Специалист посоветовал найти специализированные сайты, где указаны марки качественного растворимого кофе с натуральными составляющими и кофеином. Там же есть списки недобросовестных компаний, которые выпускают плохой кофе.

Как сообщало ИА Регнум, ранее шведские учёные пришли к выводу, что ежедневное употребление кофе помогает похудеть. Результаты исследования с участием 10 тыс. человек показали, что кофе повышает выработку тепла организмом. Это способствует сокращению жировой массы, а также снижению риска заболеваний, связанных с ожирением, таких как диабет второго типа.

Врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Андрей Харитонов развеял миф о вреде употребления кофе на пустой желудок. По его словам, пить кофе натощак можно, если при этом не возникают неприятные симптомы.