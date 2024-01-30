Лондон, 30 января, 2024, 13:26 — ИА Регнум. Болезнь Альцгеймера могла передаваться человеку во время использования гормона роста. К такому выводу пришли авторы научной статьи Nature Medicine.

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Подобный вывод учёные сделали, исследовав 1848 пациентов, которые использовали гормон роста в период с 1959 по 1985 год. Отмечается, что некоторые из них в конечном итоге умерли от болезни Крейтцфельда — Якоба (БКЯ). По мнению экспертов, во время получения гормона роста в их организм попадали также белки-прионы, которые приводят к прионным заболеваниям. Тем самым учёные установили связь между болезнью Альцгеймера и БКЯ.

«Наши результаты показывают, что болезнь Альцгеймера и некоторые другие неврологические заболевания имеют сходные с БКЯ процессы. Это может быть важно для понимания и лечения болезни Альцгеймера в будущем», — заявил журналу Financial Times профессор Университетского колледжа Лондона Джон Коллиндж.

Учёные подчеркнули, что болезнью Альцгеймера невозможно «заразиться» в повседневной жизни от больного человека.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре прошло года учёные в США выяснили, что регулярное употребление клубники может предотвратить развитие болезни Альцгеймера. Тогда специалисты американского Университета Цинциннати, штат Огайо, исследовали влияние 12-недельного приёма клубники и «клубничных добавок» на когнитивные показатели и настроение мужчин и женщин среднего возраста. В результате исследования были представлены доказательства того, что ежедневный приём ягоды уменьшает депрессивные симптомы и предотвращает ухудшение памяти, что снижает риск возникновения деменции формы Альцгеймера.

Кроме того, по словам врача-терапевта Татьяны Чернышовой, чтобы снизить риск деменции, необходимо каждый день заниматься спортом, поскольку активность мозга напрямую зависит от физического самочувствия. По её словам, у физически активных людей больше шансов прожить дольше без проблем с памятью. Чернышова также добавила, что важно пробовать новое, например ходить по неизвестным маршрутам, чтобы заставить мозг ориентироваться в пространстве, а также можно изучать языки, читать наизусть стихи, чистить зубы другой рукой и разгадывать кроссворды.