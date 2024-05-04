Хмельницкий, Украина, 4 мая, 2024, 08:30 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский выступил с утверждением, что в украинском конфликте начался новый этап. Он заявил об этом вечером 3 мая в ходе встречи с пограничниками в городе Хмельницком.

Markus Schreiber/AP/TASS Глава киевского режима Владимир Зеленский

«Сейчас мы перед новым этапом [вооружённого конфликта]», — сказал он.

По мнению Зеленского, в данный момент российские военные готовятся к расширению наступательных действий на передовой.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 4 мая бывший глава МВД Украины Юрий Луценко заявил, что на самых тяжёлых участках линии боевого соприкосновения ВСУ испытывают критическую нехватку личного состава. По его словам, в зоне продвижения российских военных украинские подразделения укомплектованы лишь на 40%.

Министр обороны Сергей Шойгу 3 мая заявил, что ВСУ по требованию западных стран пытаются всеми силами удержать фронт. В результате их потери в апреле увеличились до тысячи бойцов в сутки, добавил глава ведомства.

Позднее в этот же день Шойгу отметил, что киевский режим ужесточает мобилизацию в стремлении выслужиться перед западными хозяевами и для продолжения получения военной помощи. Министр уточнил, что ВСУ принудительно отправляют на передовую не желающих воевать новобранцев.