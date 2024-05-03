Москва, 3 мая, 2024, 13:29 — ИА Регнум. Стремясь выслужиться перед своими западными хозяевами, киевский режим ужесточает мобилизацию, чтобы и дальше получать военную и финансовую помощь. Об этом 3 мая заявил министр обороны России Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооружённых сил.

Global Look Press/Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency

«Для восполнения людских резервов киевский режим ужесточает мобилизацию. Украинцев, не желающих воевать, принудительно отправляют на передовую. По сути, их по-прежнему бросают на убой», — сказал он.

Министр подчеркнул, что такое бесчеловечное отношение к людям свидетельствует о стремлении украинских властей выслужиться перед западными хозяевами, чтобы продолжать получать от них финансовую и военную помощь.

Как передавало ИА Регнум, 16 апреля глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине, принятый Верховной радой во втором и окончательном чтении большинством голосов. За закон проголосовали 283 парламентария, 21 депутат выступил против. Основная часть норм документа вступит в силу 18 мая.

По словам председателя Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Ивана Тимочко, закон об ужесточении мобилизации на Украине обязует органы местного самоуправления участвовать в мобилизационных мероприятиях, а именно информировать население о мобилизации и составлять списки резервистов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что подписанный Зеленским закон о мобилизации является фактическим уничтожением прав украинских граждан. По её словам, новый закон приведёт только к росту коррупции и более сильному расколу общества на Украине.