Вашингтон, 4 мая, 2024, 05:25 — ИА Регнум. Разведывательные беспилотные летательные аппараты MQ-9 Reaper возглавили список пожеланий Украины, на который ориентируются Соединённые Штаты Америки при составлении пакетов военной помощи. Об этом сообщило издание Politico.

U.S. Air Force Photo . Lt. Col. Leslie Pratt Беспилотник MQ-9 Reaper

«Украина проявляет всё больший интерес к получению от США разведывательных беспилотников MQ-9 Reaper, которые в последние месяцы заняли первое место в списке её пожеланий», — говорится в материале.

«Жнец» являлся приоритетным для Украины типом вооружения, поскольку эти беспилотники украинские войска использовали не только для разведки, но и в качестве ударных дронов. MQ-9 Reaper способны нести бомбы Mark 82 с GPS-наведением. Утверждается, что теперь ситуация изменилась и Киев намерен использовать дорогостоящие БПЛА исключительно в целях наблюдения.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что Минобороны США в рамках помощи Украине заключило с компанией Scientific Applications and Research Associates Inc. контракт на сумму 23,5 млн долларов на приобретение оборудования для борьбы с подавителями GPS-сигнала. Технологию планируется интегрировать в существующие артиллерийские комплексы.

Российская сторона неоднократно призывала западные страны воздержаться от поставок оружия Киеву. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров подчёркивал, что любые военные грузы, предназначенные для ВСУ, станут законной целью для Вооружённых сил РФ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, отмечал, что западная помощь не изменит ход специальной военной операции, а поставки оружия Украине только истощат ресурсы стран, поддерживающих Киев.