Днепропетровск, Украина, 4 мая, 2024, 03:07 — ИА Регнум. Перебои с энергоснабжением начались после взрывов в Павлограде Днепропетровской области Украины. Об этом 4 мая сообщили украинские СМИ «24 канал» и «Зеркало недели».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Взрывы прогремели в Павлограде и в Харькове на фоне воздушной тревоги в ночь на 4 мая. Кроме того, в этих городах зафиксировано появление беспилотников. После взрывов в некоторых районах Павлограда начались перебои в подаче электроэнергии.

В Харькове, как сообщил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов, в результате падения беспилотника произошло возгорание гражданского двухэтажного офисного здания в Основянском районе.

Ранее ИА Регнум сообщало, что за сутки воздушная тревога четыре раза объявлялась на всей территории Украины.

По данным николаевского подполья, российские военные нанесли удар по украинским военным складам в городе Чугуеве в Харьковской области. При этом звуки взрывов слышали не только в самом городе, но и в Харькове, в 20 км от Чугуева.

2 мая украинские СМИ распространили информацию о двух взрывах, прогремевших на севере Харькова. В регионе объявили воздушную тревогу. В этот же день экс-депутат Верховной рады Анна Гопко сообщила о нанесённых ударах по складам, на которых хранятся дальнобойные ракеты Storm Shadow. Она уточнила, что удары были точечные.