Чугуев, Украина, 3 мая, 2024, 12:17 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удар по украинским военным складам в городе Чугуеве в Харьковской области. Об этом 3 мая сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Иван Шилов ИА Регнум

Он сообщил, что в Чугуеве в 11:40 мск прогремели два взрыва. Звуки слышали не только в самом городе, но и в Харькове, в 20 км от Чугуева.

«По сообщениям сопротивления, взрывы были в направлении складов, где всю неделю разгружались грузовики», — процитировал Лебедева телеканал RT.

Министерство обороны России не сообщало о нанесении ударов по объектам в Чугуеве.

Как сообщало ИА Регнум, 2 мая украинские СМИ распространили информацию о двух взрывах, прогремевших на севере Харькова. В регионе объявили воздушную тревогу.

Позже в тот же день экс-депутат Верховной рады Анна Гопко сообщила о нанесённых ударах по складам, на которых хранятся дальнобойные ракеты Storm Shadow. Она уточнила, что удары были точечные.