Киев, 3 мая, 2024, 23:29 — ИА Регнум. Сигнал воздушной тревоги четвёртый раз за день прозвучал на всей территории Украины. Об этом 3 мая свидетельствуют данные онлайн-ресурса оповещения населения украинского Министерства цифровой трансформации.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что предупреждение об опасности с воздуха прозвучало практически одновременно в Киеве и во всех регионах страны. Сирена воздушной тревоги включилась на территории Украины в 21:43 мск.

Отбой режима воздушной тревоги начался в украинских регионах в 22:34 мск, почти через час после его ввода.

Всего за день на всей территории Украины до этого воздушная тревога объявлялась трижды, каждый раз её длительность составляла не более получаса.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по данным николаевского подполья, российские военные нанесли удар по украинским военным складам в городе Чугуеве в Харьковской области. При этом звуки взрывов слышали не только в самом городе, но и в Харькове, в 20 км от Чугуева.

2 мая украинские СМИ распространили информацию о двух взрывах, прогремевших на севере Харькова. В регионе объявили воздушную тревогу.

Позже в тот же день экс-депутат Верховной рады Анна Гопко сообщила о нанесённых ударах по складам, на которых хранятся дальнобойные ракеты Storm Shadow. Она уточнила, что удары были точечные.