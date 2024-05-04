Вашингтон, 4 мая, 2024, 03:04 — ИА Регнум. Экс-президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп в случае победы на предстоящих президентских выборах потребует от стран Североатлантического альянса увеличить собственные расходы на оборону до 3% ВВП. Об этом 3 мая со ссылкой на источники сообщило издание The Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«Дональд Трамп рассматривает возможность увеличения своих требований к военным расходам членов НАТО с 2 до 3% ВВП… В настоящее время этим требованиям соответствуют только США и два других члена альянса», — говорится в материале.

Утверждается, что Трамп прислушался к аргументам президента Польши Анджея Дуды, призвавшего все страны НАТО к значительном увеличению расходов на оборону. Встреча политиков прошла в апреле в Нью-Йорке.

Как передавало ИА Регнум, Трамп неоднократно обвинял ряд европейских стран — членов НАТО в неисполнении своих финансовых обязательств. Экс-президент посчитал несправедливым, что Соединённые Штаты тратят кратно больше средств на оборону, чем союзники. По тем же причинам представители Республиканской партии нередко высказывают угрозы выхода США из НАТО.

Так, 4 апреля бывший помощник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон предупредил, что высказывания политика о будущем США в альянсе являются не только лишь торгом с союзниками. Он выразил уверенность, Трамп в случае победы на выборах всерьёз рассмотрит вариант о выходе из НАТО.