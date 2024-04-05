Вашингтон, 5 апреля, 2024, 04:01 — ИА Регнум. Экс-президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп в случае победы на предстоящих президентских выборах выведет США из Североатлантического альянса. Об этом в эфире YouTube-канала MeidasTouch заявил бывший помощник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Я думаю, что он (Дональд Трамп. — Прим. ред.) прорабатывает вариант, при котором можно будет сказать, что сегодня мы выходим. Он почти сделал это в 2018 году, я думаю, это будет одним из ранних приоритетов его второго срока», — указал Болтон.

Он также указал, что не считает высказывания Трампа о будущем США в НАТО только лишь торгом с остальными членами альянса, чтобы они тратили на НАТО больше финансовых средств. По мнению Болтона, экс-президент всерьёз настроен вывести Соединённые Штаты из Североатлантического альянса.

Как передавало ИА Регнум, угрозы выхода США из НАТО нередко высказывают представители Республиканской партии, в том числе и бывший президент страны Дональд Трамп, который неоднократно заявлял, что в случае победы на выборах в ноябре 2024 года созовёт саммит Североатлантического альянса, чтобы обсудить будущее военно-политического блока и перспективы его развития. Также Трамп обвинял ряд европейских стран — членов НАТО в том, что они не выполняют своих финансовых обязательств.