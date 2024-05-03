Москва, 3 мая, 2024, 18:27 — ИА Регнум. Крупнейший в мире оператор контейнерных перевозок, датская логистическая компания A. P. Moller — Maersk возобновила ликвидацию одной из дочерних компаний в России. Об этом свидетельствует сообщение компании на Федресурсе.

IMAGO/Ardan Fuessmann / www. imago-images.de/Global Look Press

Maersk вела деятельность в России через ООО «Маэрск Солюшнс» и ООО «Маэрск» и в марте 2022 года объявила об уходе из страны из-за начала СВО на Украине. Но процесс сворачивания «дочек» оставили в июне 2023 года для «Маэрск» и в сентябре — для ООО «Маэрск Солюшнс». Однако операционную деятельность в России оператор не возобновил.

При этом в феврале 2024 года Maersk сделала дополнительный вклад в имущество «Маэрск» в размере 20 млн руб. Также, как установило издание РБК, дочерние компании в ноябре 2023 года и январе 2024 года продлили аренду офисов в Москве и Санкт-Петербурге на 11 месяцев.

Однако 3 мая материнская компания возобновила ликвидацию ООО «Маэрск».

Как сообщало ИА Регнум, Maersk 3 марта 2022 года объявила о приостановке приёма рефрижераторных грузов в Петербург и Калининград. На следующий день компания приостановила доставку всех грузов в порты европейской части России.

Президент Владимир Путин в апреле 2023 года подписал указ о введении временного управления имуществом иностранных компаний, которые блокируют собственные активы в России. Управление также могут прекратить по решению главы государства.

В апреле 2024 года Путин поручил правительству рассмотреть варианты поддержки иностранных компаний, собственность которых находится во временном управлении Росимущества. Срок на выполнение поручения — 1 июня.

Материал изменён в 18:53 в связи с обновлением данных в первоисточнике — РБК.