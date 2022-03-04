Санкт-Петербург, 4 марта, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Датская логистическая компания Maersk решила временно прекратить приём и доставку всех грузов в три российских порта европейской части РФ, как поступающих, так и покидающих Петербург. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Bernard Spragg. NZ Судно-контейнеровоз компании Maersk

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Ранее компания постепенно вводила ограничения на приём/отправку различных типов грузов. В последний раз это касалось рефрижераторных заказов. При этом компания заявляла, что она продолжит осуществлять логистику важных грузов, к которым относятся продовольственные, медицинские и гуманитарные товары. Однако и это решение подверглось пересмотру.

«Поскольку стабильность нашей деятельности и грузов наших клиентов имеет решающее значение, мы также временно прекращаем прием всех новых заказов Maersk в/из Санкт-Петербурга, Калининграда и Новороссийска, независимо от того, является ли груз пищевым, медицинским или гуманитарным», — говорится в сообщении.

При этом порты Дальнего Востока под ограничения не попали.

В компании Maersk отметили, что ранее принятые грузы будут доставлены. К тому же не будет взиматься плата за хранение грузов, которые направляются в Россию и на Украину, но не могут быть доставлены ввиду различных причин.