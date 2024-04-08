Москва, 2 октября, 2023, 13:47 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с главой Республики Северная Осетия — Алания Сергеем Меняйло, сообщили 2 октября в Кремле.

Михаил Метцель/РИА Новости Владимир Путин и глава Республики Северная Осетия — Алания Сергей Меняйло

«Обсуждалось социально-экономическое развитие региона», — говорится в сообщении.

Глава Северной Осетии доложил президенту, что за семь месяцев по отношению к 2022 году индекс промышленного производства в республике составил 110%, то есть вырос на 10%. Кроме того, в республике восстановили медный завод, заново отстроили завод по производству всех видов кормов, а также Меняйло доложил о двух предприятиях по камнеобработке и производству пенобетона. Помимо этого, в стадии реализации находится проект по производству искусственного сланца.

Глава республики добавил, что по отношению к такому же периоду 2022 года объем отгруженной промышленной продукции вырос более чем на 40%, объем продукции сельского хозяйства — на 2,5%, ввод в эксплуатацию жилья — в полтора раза, а консолидированный бюджет увеличился на 12,3%.

Меняйло также заявил, что по программе социально-экономического развития Беслана в 2024 году все мероприятия выполнят. В этом году закончили 21 объект, а в следующем намерены завершить 24.

Путин в апреле 2021 года подписал указ о назначении бывшего полпреда в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло исполняющим обязанности главы Северной Осетии. Этим же указом президент освободил от должности по собственному желанию бывшего главу республики Вячеслава Битарова. Тогда российский лидер пожелал новому руководителю Северной Осетии успехов в работе, а также пообещал поддержку федерального центра.