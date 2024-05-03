Москва, 3 мая, 2024, 14:46 — ИА Регнум. Бывшая жена агента военной разведки Украины Николая Сурнова, готовившего серию терактов в России, рассказала ИА Регнум, что с радостью прекратила общение с ним после развода. Женщина заявила, что мужчина был скрытным.

кадр из видео

Журналисты ИА Регнум попытались связаться с семьей 47-летнего Сурнова. Телефоны падчериц, жены и родителей оказались выключенными. Единственной, кто согласилась сказать пару слов о Николае, оказалась его бывшая супруга Екатерина.

«Я не общаюсь с ним больше 15 лет. Мы давно в разводе. Про его личную жизнь я ничего не знаю и не хочу знать. Очень рада, что жизнь нас развела с ним», — рассказала Екатерина.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3886295" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Николай Сурнов приехал в Московский регион из Литвы в марте 2024 года для изъятия компонентов взрывных устройств из тайников, подготовленных украинскими спецслужбами. Когда его пытались задержать при вскрытии одного из тайников, он оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов и сбежал. Позднее его выявили при изъятии очередного схрона в Ленинградской области. При задержании он снова попытался оказать вооружённое сопротивление и в итоге был ликвидирован.

ИА Регнум

«В его гараже и квартире, арендованных в Москве, были изъяты взрывчатые вещества и боеприпасы, а также карта литовского отделения шведского банка SwedBank», — говорится в сообщении ФСБ.

Также в сообщении говорится, что Сурнов проходил обучение в городе Пабраде Вильнюсского уезда Литвы. Там он обучался минно-взрывному и стрелковому делу для последующего участия в боевых действиях на стороне ВСУ и совершения терактов на территории России и в странах Прибалтики для «искоренения всего русского».

Перед побегом мужчина жил в квартире у москвички, которая занимается сбором гуманитарной помощи для бойцов СВО. Женщина увидела фото Николая Сурнова в Сети и сразу обратилась в полицию. По некоторым данным, Сурнов мог быть причастен к теракту в «Крокус Сити Холле». Женщина тогда сообщила полиции, что возможный соучастник теракта оставил у неё дома часть своих личных вещей.