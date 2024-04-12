Москва, 12 апреля, 2024, 13:44 — ИА Регнум. Предполагаемый пособник террористов, устроивших теракт в «Крокус Сити Холле», Николай С. перед побегом жил в квартире у москвички, которая помогает бойцам СВО и собирает гуманитарную помощь. Женщина только из новостей узнала, кого она приютила у себя дома. Сразу после публикации фотографий Николая в интернете она позвонила в полицию и сообщила, что возможный соучастник теракта оставил у неё дома часть вещей. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Социальные сети

Анастасия (имя изменено) работает визажистом, клиентов принимает у себя дома в квартире на Касимовской улице. Также женщина активно помогает бойцам в зоне спецоперации, на своей странице в социальных сетях рассказывает, как она с соседями и единомышленниками делает окопные свечи для солдат, упаковывает гуманитарные грузы со средствами гигиены и различными крупами.

Социальные сети

10 апреля женщина увидела в СМИ фото предполагаемого пособника террористов и узнала в нём мужчину, который останавливался у неё. По словам женщины, она была шокирована этой информацией, потому что Николай не производил впечатления радикально настроенного гражданина. Полиции женщина заявила, что если бы заметила что-то подозрительное в поведении Николая, то сообщила бы о нём правоохранителям. Сотрудникам МВД Анастасия рассказала, что Николай был у неё в квартире и оставил часть своих личных вещей.

Ранее в СМИ появилась информация, что Анастасия сдавала квартиру Николаю, но её дочь опровергла эту информацию.

«Моя мама никогда не сдавала квартиру, она сама проживает на этом адресе и принимает там клиентов по макияжу. Про этого Николая я первый раз слышу. Да и она никогда не рассказывала про этого мужчину из новостей», — подчеркнула Екатерина.

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Ранее ИА Регнум сообщало, что 9 апреля полиция установила Chevrolet Orlando, за рулём которого находился 47-летний житель Королёва Николай С. По данным источников, мужчина может быть причастным к теракту в «Крокус Сити Холле». О подозреваемом известно, что он занимается ремонтом автомобилей и ранее уже попадал в поле зрения полиции за мелкие преступления. Также известно, что его несколько раз разыскивали приставы за неуплату алиментов.

Во время задержания Николай сбежал от правоохранителей, скрывшись в ближайшей лесопосадке. В подмосковном Чехове был объявлен план «Сирена» для поимки подозреваемого.

Дочь предполагаемого пособника террористов заявила ИА Регнум, что не верит в его причастность к террористической атаке. Также девушка рассказала, что в интернете якобы появляется много недостоверной информации о мужчине.